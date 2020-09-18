Казань, , 14:27 — REGNUM Около 200 детей с симптомами вирусных заболеваний не допускаются к занятиям ежедневно во время утренних фильтров в школах Татарии. Данные меры профилактики в учебных заведениях обоснованы своей эффективностью. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Представитель ведомства добавила, что разделение потоков детей и термометрия будут продолжены и вряд ли смягчатся в ближайшее время. Принимаемые меры профилактики действенны и они позволяют предотвратить занос инфекции. Организованные с 1 сентября утренние фильтры, позволяют говорить о том, что случаев заболеваний в школах не выявлено, заявила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, за счет республиканского бюджета в школах Татарии установят 8930 бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха. По поручению главы республики Рустама Минниханова на эти цели выделено порядка 77 млн 289 тыс. рублей.

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