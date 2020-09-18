Москва, , 14:20 — REGNUM Ключевое требование от всех стран для иностранных туристов, в том числе туристов из РФ — это соблюдение санитарных требований. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Разные страны ставят разные условия для пребывания в стране. Основные страны требуют ношение масок, соблюдение гигиены. Но есть ряд стран — например, Великобритания, — которые требуют 14-дневный карантин. Есть штрафы, более лояльно относящиеся: в Турцию можно прилетать даже без теста», — сказал Игнатьев.

По его словам, везде наблюдается «одна и та же ситуация»: «Если люди соблюдают правила, то претензий со стороны местных органов нет».