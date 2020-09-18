Джакарта, , 14:18 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей заявили, что число врачей и медицинских работников, скончавшихся от СOVID-19 резко возросло, сообщает Kompas.

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"Таким образом, в настоящее время 117 врачей в Индонезии умерли от COVID-19», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Издание отмечает, что уровень смертности среди врачей становится всё выше, показывая, что люди по-прежнему игнорируют протоколы здравоохранения.

«Индонезия даже не достигла пика первой волны пандемии. Если это будет продолжаться, то государство станет мировым эпицентром, что еще хуже скажется на экономике и здоровье нашей страны», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии Джакарте превысило число носителей SARS-CoV-2 в Сингапуре.

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