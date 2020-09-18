Владикавказ, , 14:15 — REGNUM В Северной Осетии вынесен приговор бывшему чиновнику, оказавшему сопротивление сотруднику полиции. Житель Владикавказа был признан виновным в применении насилия, опасного для жизни, в результате чего инспектор ГИБДД получил серьезные травмы, сообщили 18 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как было установлено следствием, 41-летний бывший чиновник пытался скрыться от сотрудников полиции, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в салоне автомобиля нарушителя был обнаружен пистолет, который злоумышленник пытался выдать за табельное оружие, при этом сообщив, что является сотрудником Следственного комитета при прокуратуре РФ.

«Выехав на проезжую часть и протащив полицейского около 30 метров, он умышленно нанес последнему удар в грудь, от которого тот упал, получив травмы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нарушителя все же поймали, задержав возле дома. Как сообщает «Основа», в момент совершения преступления он являлся сотрудником администрации главы и правительства региона.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств вынес наказание подсудимому в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.