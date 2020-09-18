Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Светлана Штукова в ближайшее время покинет должность районного начальника и перейдет на работу в Федеральное архивное агентство. Ранее она работала руководителем Архивного комитета Санкт-Петербурга.

Информацию о переходе Штуковой на новую работу уже с 1 октября изданию «Фонтанка» 18 сентября подтвердил высокопоставленный источник в Смольном.

Штукова возглавляла Адмиралтейский район с 2014 года, придя на эту должность из Архивного комитета. До июня 2010 года, в период губернаторства Валентины Матвиенко, она работала главой Центрального района Петербурга.

В свое время, при назначении Штуковой в Архивный комитет, Матвиенко отмечала, что Штукова шесть лет возглавляла район, историк по образованию, поэтому, когда возникла необходимость строить новое здание архива и переводить в цифровой формат большой объем документов, ее назначение, как опытного руководителя и специалиста, оправдано.