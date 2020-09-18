Самара, , 14:26 — REGNUM Новый мурал, посвященный постковидной эпохе, появится в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в Приволжском федеральном округе проходит Фестиваль стрит-арта «ФормART». В конкурсе участвуют художники до 35 лет, которые предоставили свои рисунки, посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией, а также жизни после пандемии.

На региональном этапе специалисты выбирают победителя, эскиз которого будет изображен на фасаде здания. В финале зрители определят победителей из всех регионов Приволжского федерального округа.

Так, в Самарской области из 19 рисунков местных художников, специалисты выбрали рисунок члена Союза художников России Оксаны Гладковой. Он и украсит фасад здания в Самаре.

По словам художника, эпоха постковида является временем, когда можно будет снять маски, перчатки, и глубоко дышать, не опасаясь за свою жизнь.

Отмечается, что одним из последних рисунков, который Оксана сделала совместно с соавтором Семёном Маверским в Самаре, стал мурал, который посвятили медикам, противостоящим коронавирусу. Этот рисунок нанесен на фасаде дома на улице Ново-Садовая, 200. Новый мурал появится в Самаре уже этой осенью.

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