Москва, , 14:14 — REGNUM На сегодняшний день примерно 20% российских туристов едут на отдых за рубеж. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Граждане РФ поехали в первую очередь по территории России. Процент тех, кто ездит за рубеж, примерно 20%. Стран, которые открыты, мало. Люди в некоторые страны не хотят путешествовать. Ещё 20% планируют путешествовать по городам, а ещё 20% поедут к морю. Основные российские направления — Крым, Краснодарский край и Москва», — сказал Игнатьев.

По его словам, основной поток туристов из РФ летит в Турцию: «Туда сегодня летают чартеры. На сегодня поток выезжающих в Турцию ниже прошлогодних показателей. Спрос не ажиотажный — отсюда и снижение цен по Турции относительно прошлого года».