Мурманск, , 14:13 — REGNUM В Мурманской области скончались еще три пациента с COVID-19. Общее число жертв коронавируса в регионе выросло до 192. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе. За сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 14 060.После COVID-19 в регионе выздоровели 11 623 человека.

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