Подгорица, , 14:01 — REGNUM С утра 18 сентября на пограничном переходе Ябука между Сербией и Черногорией собрались огромные очереди из машин. По последним данным, в Черногории находится более 70 тысяч сербских граждан и после обращения кризисного штаба Сербии из-за сложной эпидемиологической ситуации большинство из них решило вернуться, сообщает RTCG.

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Напомним, что кризисный штаб Сербии по борьбе с эпидемией призвал всех граждан вернуться из стран региона до 18 часов 18 сентября. После этого будет введен более сложный порядок возвращения.

Наибольшее скопление людей на границе ожидается 18 сентября в период с 16:00 до 18:00, и все граждане, которые пересекают границу после этого, будут находиться под специальным электронным надзором за здоровьем в течение следующих 10 дней.

За ночь на пограничном переходе Гостун границу пересекли пять автобусов с сербскими пассажирами и около 1000 автомобилей.