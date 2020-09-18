Ижевск, , 13:59 — REGNUM В Удмуртии на карантин отправлены 303 школьных класса. Об этом заявила глава минобразования республики Светлана Болотникова. Эти классы соблюдают карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

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Кроме того, восемь классов-комплектов также находятся в карантине в связи с контактными по коронавирусу, а также случаями внебольничной пневмонии.

Также на карантин закрыты 32 группы в детских садах, один полностью приостановил работу. 30 групп закрыты из-за ОРВИ, два — в связи с коронавирусом.

В региональном управлении Роспотребнадзора не видят необходимости целиком отправлять все образовательные учреждения на дистанционное обучение, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее на карантин отправили 26 классов 10 ижевских школ. В 24 классах карантин соблюдался в связи с заболеваемостью ОРВИ более 10% учащихся. При этом в школах №85 и 56 выявлено по одному случаю заболевания внебольничной пневмонией. У учащегося школы №57 подтверждено заражение коронавирусом. Карантин был объявлен в двух группах детских садов №68 и 214.

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