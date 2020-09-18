Пенза, , 14:00 — REGNUM На территории Пензенской области по информации на 18 сентября с начала пандемии коронавируса обследовали 277 011 человек, провели 291 516 исследований. Об этом в своем telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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За это время сняты с коронавирусного учета 30 315 человек. Под наблюдением врачей остаются 4 537 пензенцев. Среди выявленных случаев заражения за последние сутки — один у 6-летнего ребенка. 47 положительных тестов на COVID-19 получили жители Пензы, еще 30 — в Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 99 жителей региона. По состоянию на 18 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9778 человек.

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