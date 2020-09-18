Москва, , 13:50 — REGNUM Новый адвокат осужденного за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова обжаловал приговор, попросив назначить ему условное наказание. Об этом 18 сентября сообщили в Пресненском суде Москвы.

В суде сообщили, что к ним поступила апелляция адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Ефремова на приговор суда, который состоялся 8 сентября.

Отмечается, что Васильев просит суд назначить наказание Ефремову в виде лишения свободы сроком до четырёх лет, а также, согласно ст. 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. После оглашения приговора актёр был взят под стражу в зале суда. На решение суда подана апелляция.

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