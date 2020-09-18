Кострома, , 13:47 — REGNUM В Костромской области официально подтверждена смерть ещё четырёх больных COVID-19. Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб. Очередными жертвами новой инфекции стали три женщины в возрасте 59 лет, 73 и 84 лет, а также мужчина 58 лет.

Количество официально умерших от заболевания во время пандемии выросло до 58 человек. За последние сутки выявлено 32 новых случаев заражения.

С начала эпидемиологического периода в Костромской области коронавирусная инфекция диагностирована у 4240 человек, из них уже выздоровели 3268 граждан. В больницах находятся 133 пациента, 781 заболевший проходит лечение амбулаторно.

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