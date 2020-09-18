Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM В домах петербуржцев днем 18 сентября начало появляться тепло, сообщают корреспонденты ИА REGNUM. Однако пока батареи нагреваются не везде, поскольку решение о конкретной дате начала теплоснабжения жилых зданий принимают не власти и не энергетики, а управляющие компании.

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Напомним, периодическое протапливание официально началось в Петербурге в полночь 17 сентября по распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Первыми в «очереди на тепло» — детские, образовательные, социальные учреждения.

Батареи затеплились в домах Василеостровского, Калининского и ряда других районов. В то же время во многих квартирах по-прежнему холодно. Как уже сказано, всё зависит от скорости принятия решений управляющими компаниями. Даже два соседних дома могут оказаться в разной ситуации, если находятся в зоне ответственности разных УК.

Как отметили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в режиме периодического протапливания происходит наладка систем теплоснабжения, выявление и устранение возможных неисправностей, ведется усиленный контроль качества воды, поступающей в систему теплоснабжения.

«В первую очередь компания начнет подавать тепло в детские сады, школы, больницы и поликлиники», — заверили в «Теплосети».

Точно так же расставляет приоритеты и другая теплоснабжающая структура — ГУП «ТЭК СПб».

«В режиме периодического протапливания котельные по очереди включаются в работу, идет конечная отладка систем теплоснабжения. Специалисты выявляют и устраняют возможные неисправности, проводится усиленный контроль качества воды. Затем к теплоснабжению начинают подключать жилые дома», — пояснили энергетики ГУПа.

С началом регулярного отопления к теплоснабжению будут подключены все потребители, но оперативность этого процесса зависит от готовности внутридомового энергооборудования, за которое отвечают УК.

В 2019 году Петербурге перешел на периодическое протапливание 16 сентября, а 24 сентября начался регулярный отопительный сезон.

В настоящее время в Петербурге +10 градусов. В субботу, 18 сентября, температура воздуха ночью +8…+10 гр., днем +11…+13 гр.

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