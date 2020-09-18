Москва, , 13:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знаком со Шнобелевской премией. Об этом он заявил журналистам.

«Я, к сожалению, не знаком с премией этой, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шнобелевская премия, являющаяся ироничной пародией Нобелевской премии, ранее присудила свою награду в сфере «Медицинское образование» лидерам России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении.

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