Черкесск, , 13:29 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Карачаево-Черкесию до конца сентября. Она будет направлена для вакцинации медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Казим Шаманов.

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«В целом до декабря мы ожидаем поступление нескольких сотен доз вакцины», — приводит слова министра «Интерфакс-Юг».

Как подчеркнул Шаманов, вакцинация будет проводится строго добровольно, а состояние привитых работников здравоохранения будет находиться под постоянным контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в регионы России была направлена первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V», созданная институтом имени Николая Гамалеи.