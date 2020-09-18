Астрахань, , 13:25 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 18 сентября подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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28 июля скончался мужчина 1937 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 92 пациента с подтверждённым коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6385 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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