Астрахань, , 13:22 — REGNUM В Астраханской области 18 сентября подтверждено 46 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6550 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 521 человек.

Выздоровели 6385 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 92 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3314 человека, 17 тыс. 599 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.