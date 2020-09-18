Ставрополь, , 13:24 — REGNUM Завершена служебная проверка в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России в связи с возбуждением уголовного дела о взятках в вузе. По ее результатам уволены пятеро сотрудников, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе филиала.

Напомним, в августе текущего года 12 сотрудников и курсантов ставропольского филиала Краснодарского университета МВД стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, с января 2019 по июль 2020 года пятеро сотрудников вуза получали взятки за допуск студентов к сессиям, успешную сдачу зачетов и экзаменов, а подозреваемые студенты помогали им в этом. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 2 млн рублей.

Оперативники задержали 11 человек. Позднее Ессентукский городской суд избрал фигурантам меру пресечения — четверых заключил под стражу, семерых отправил под домашний арест. Расследование этого дела продолжается.