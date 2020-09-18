Москва, , 13:54 — REGNUM Правила предоставления грантов на социально значимые молодёжные инициативы утверждены в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 18 сентября пресс-служба правительства.

Средства на реализацию проектов молодых людей и образовательных организаций выделяются в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Он нацелен на вовлечение молодёжи в творческую деятельность и социальную практику.

Претенденты могут подать заявки в электронной форме через систему «Молодежь России». Им предстоит защищать свои проекты и отвечать на вопросы экспертной комиссии.

Участвовать в конкурсе могут инициативы, связанные с пропагандой здорового образа жизни, экологического волонтерства, сохранения традиционной культуры и ремесел или с развитием внутреннего молодёжного туризма и краеведения. Победители получат грант в размере до 1,5 млн рублей.