Москва, , 13:19 — REGNUM Московский городской суд признал законным решение об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 декабря. Об этом 18 сентября передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СИЗО «Лефортово» © A.Savin, WikiCommons

Ранее меру пресечения Фургалу определил Басманный суд Москвы.

Мосгорсуд оставил жалобу защиты без удовлетворения.

Экс-губернатору инкриминируют организацию убийства и организацию покушения на убийство предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, около 700 человек вышли на незаконный митинг в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края.

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