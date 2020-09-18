Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 120 299 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 145 533 человек, более 82,66% выздоровели. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся с начала пандемии в настоящее время борются с инфекцией 23 429 жителей округа.

За сутки число новых выявленных носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1090 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1069 человек.

В течение последних 24 часов самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 237 человек, в Нижегородской области — 144, в Самарской области — 108, в Саратовской области — 106, в Оренбургской области — 104, в Башкирии — 65, в Мордовии — 54, в Чувашии — 51, в Пензенской области — 47, в Удмуртии — 45, в Пермском крае — 44, в Татарии и Кировской области — по 33, в Марий Эл — 19.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 сентября в России подтверждено 1 091 186 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5905 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,33%. Полностью выздоровели 901 207 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,34%.