Нант, Франция, , 13:20 — REGNUM Члены экологического движения «Ненасильственное действие», в марте 2019 года укравшие портрет президента Франции Эммануэля Макрона из мэрии коммуны Ансени департамента Атлантическая Луара, были приговорены к крупным штрафам уголовным судом города Нант. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Le Figaro.

Трое человек, в числе которых — преподаватель музыки в колледже и студентка факультета социологии, укравшие портрет Макрона из мэрии Ансени с целью выразить свое недовольство недостаточной заботой президента об экологической ситуации в стране, предстали перед судом по делу о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и получили наказание в виде штрафов в размере 800 евро каждый.

«Несоответствие между моими действиями и наказанием, полученных за них, возмущает меня и заставляет дальше бороться за социальную и климатическую справедливость», — заявила одна из фигурантов дела, студентка Лорин Гийар.

Как сообщало ИА REGNUM, двое мужчин, ранее подозреваемых в попытке притвориться министром обороны Франции, чтобы вынудить влиятельных политических и экономических деятелей предоставить им «финансовую поддержку», были приговорены к 7 и 10 годам лишения свободы.

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