Чита, , 13:11 — REGNUM Власти Забайкальского края высказали свое неудовольствие тем, как соблюдаются карантинные мероприятия в общественном транспорте Читы — столицы региона. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя регионального правительства Андрея Гурулева, абсолютное большинство пассажиров и водителей не надевают маски, неизвестно проводится ли дезинфекция.

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"В час-пик маршрутки забиты полностью, это становится настоящим рассадником инфекции. Срочно нужно выработать решение этой беды», — заявил чиновник, поручив профильным ведомствам проработать вопрос о безопасности жителей региона в маршрутках, автобусах, троллейбусах. Мера продиктована ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в регионе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентября МП «Читинское троллейбусное управление» объявила об активизации профилактической работы по предупреждению коронавируса. Однако, по признанию заместителя начальника депо по эксплуатации Анастасии Телегиной, в то время как все троллейбусы и автобусы проходят обязательную ежедневную дезинфекцию, кондукторы работают только в масках и перчатках, а водитель на каждой остановке делает по громкой связи предупреждение о необходимости соблюдения масочного режима, лишь самые сознательные пассажиры надевают маски.

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Тем временем, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 18 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 5481 человек, причём 55 из них добавились только за последние сутки.

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