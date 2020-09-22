Деревня Нижнее Рыболово, 22 сентября 2020, 03:34 — REGNUM Иногда, чтобы увидеть совершенно поразительные творения человеческих рук, не нужно идти в музей. А иногда и обычный дом становится музеем. Об одном таком доме и его хозяине, который обитает в деревне Нижнее Рыболово в окрестностях Северной Двины, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.
Дом сразу привлекает внимание своими резными фигурами, ажурными наличниками, резным колодцем. В нем живёт бывший столяр «Севмаша», 68-летний Валентин Евгеньевич Башловкин с женой. Во время работы на заводе он сделал, помимо прочего, оклады для икон в Никольском соборе Николо-Карельского монастыря в Северодвинске. А другие невероятные его произведения хранятся в его собственном жилище. На обрезках ДВП от кухонных гарнитуров Валентин Евгеньевич когда-то резал гравюры по старым фотографиям.
Но самое примечательное — это резные рыбы. Рыбы, которые выглядят, как живые, настолько детальным и реалистичным получается изображение.
Читайте статью Владимира Станулевича «Какова ты на вкус, сёмга из дерева?».