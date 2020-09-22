Деревня Нижнее Рыболово, , 03:34 — REGNUM Иногда, чтобы увидеть совершенно поразительные творения человеческих рук, не нужно идти в музей. А иногда и обычный дом становится музеем. Об одном таком доме и его хозяине, который обитает в деревне Нижнее Рыболово в окрестностях Северной Двины, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Валентин Башловкин держит дома около 50 особей рыб своего изготовления Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Дом сразу привлекает внимание своими резными фигурами, ажурными наличниками, резным колодцем. В нем живёт бывший столяр «Севмаша», 68-летний Валентин Евгеньевич Башловкин с женой. Во время работы на заводе он сделал, помимо прочего, оклады для икон в Никольском соборе Николо-Карельского монастыря в Северодвинске. А другие невероятные его произведения хранятся в его собственном жилище. На обрезках ДВП от кухонных гарнитуров Валентин Евгеньевич когда-то резал гравюры по старым фотографиям.

Дом Башловкина в Нижнем Рыболово как выставка дел его рук — мебели в том числе Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но самое примечательное — это резные рыбы. Рыбы, которые выглядят, как живые, настолько детальным и реалистичным получается изображение.

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