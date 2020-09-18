Тула, , 13:07 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 18 сентября.

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За сутки выздоровевшими в регионе признаны 37 пациентов, у которых ранее тесты подтверждали заражение коронавирусом. В статистику смертности включён ещё один летальный исход.

В Тульской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявили у 9779 человек, 8759 выздоровели, скончались 354 пациента.