Воронеж, , 13:05 — REGNUM Школа №94 Воронежа будет переведена частично на дистанционный режим работы, причина — выявление носителя коронавируса в учебном заведении. Случай заражения подтвердился у педагога. Об этом сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе мэрии.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Сотрудники учреждений образования, в первую очередь педагоги и воспитатели, ежедневно сталкиваются с повышенными рисками, а значит, случаи заболевания среди учителей также возможны. К сожалению, такая ситуация возникла в СОШ №94. В соответствии с решением Роспотребнадзора в школе после соответствующей санитарной обработки учебного здания на очном обучении останутся только учащиеся начальной школы, все остальные классы — с 5 по 11 — переводятся на дистанционное обучение, которое продлится две недели», — уточнили в мэрии.

Как отдельно подчеркнули в горадминистрации, с начала учебного года в Воронеже это первый случай перевода отдельных классов или целой школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

В мэрии призывают родителей более ответственно относиться к здоровью детей и не отправлять на уроки ребёнка с признаками ОРВИ.

Отметим, что, по данным регионального оперштаба, на 17 сентября в Воронежской области случаи заражения коронавирусом подтвердились в 27 школах, носителями стали 20 учащихся и 13 преподавателей, на дистанционное обучение перешли две школы и девять классов в шести учреждениях.