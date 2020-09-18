Умео, Швеция, , 13:26 — REGNUM Несмотря на начало осеннего семестра и наплыва тысяч студентов со всей Швеции, распространение коронавирусной инфекции среди студентов и сотрудников Университета Умео находится на крайне низком уровне, о чем свидетельствуют полученные результаты массового тестирования. Об этом 17 сентября сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

Так, из почти 10 000 протестированных преподавателей и студентов высшего учебного заведения наличие коронавируса подтвердилось только у шести человек. Данному результату удивилась даже руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл.

«Я ожидала большего количества случаев», — призналась Уизелл, добавив, что даже несмотря на эти позитивные результаты тестирования, коронавирусная инфекция все равно продолжает распространяться в Умео.

Микробиолог также воспользовалась случаем и обратилась к гражданам с просьбой соблюдать рекомендации Агентства с целью недопущения новой волны распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемиолог Швеции не признал эффективность локдауна в борьбе с SARS-CoV-2