Москва, , 13:02 — REGNUM В России расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий» в 2021 году сократятся на 6,4 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы.

Всего с 2021 по 2023 год программа недополучить около 19,5 млрд рублей, то есть ежегодно порядка на 6,5 млрд рублей, или 12%.

Кроме того, расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году сократятся на 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ указали, что бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

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