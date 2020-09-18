Москва, , 13:02 — REGNUM Увеличение квоты для обучения иностранных студентов в российских вузах — важный инструмент в реализации планов, которые озвучил президент РФ в рамках национального проекта «Образование» — увеличить количество иностранных студентов в России до 470 тысяч к 2024 году. Об этом 18 сентября ИА REGNUM заявил заместитель директора международного департамента МФТИ Максим Косяков, комментируя планы Минобрнауки увеличить квоту для обучения студентов-иностранцев в вузах РФ до 30 тысяч мест к 2024 году.

«В условиях мировой пандемии данные планы корректируются, но тем не менее, эта приоритетная задача остается важной для государства и находится под контролем первых лиц. В связи с этим, увеличение количества квот для иностранных студентов вдвое с 15 до 30 тысяч является большим вкладом в развитие системы экспорта образования и значительно расширяет возможности поиска талантливых абитуриентов за рубежом. В свою очередь квоты от правительства РФ дают возможность способным ребятам получить качественное образование в России», — отметил Косяков.

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Он подчеркнул, что сейчас на мировом рынке высшего образования конкуренция за талантливых студентов только ужесточается и многие страны активно принимают участие в гонке. На фоне этого, данная инициатива вполне своевременна.

«Что нам даст увеличение квоты и количество программ на возмездной основе? В первую очередь дальнейшую популяризацию России как центра науки и образования. В соответствии с задачей, которую нам поставил президент, мы должны попасть в пятерку лидеров стран в области науки, соответственно все текущие нововведения нацелены на ее реализацию. Также в России запустился весьма амбициозный проект по развитию научно-образовательных центров, которые будут также вовлекать в обучение студентов и готовить специалистов мирового уровня. Рост числа вузов и числа иностранных студентов, обучающихся в них, даст нам возможность популяризовать образование и занять достойное место среди конкурирующих стран за талантливую молодежь», — добавил представитель МФТИ (вуз-участник проекта «5−100»).