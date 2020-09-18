Саранск, , 13:01 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 63-летний пациент Республиканской клинической больницы им. С.В. Каткова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Уточняется, что мужчине был поставлен основной диагноз — COVID-19, осложнения — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония; острый панкреатит. Кроме того, он страдал от гипертонической болезни и ожирения II степени.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 18 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 6024 случая заражения SARS-CoV-2. С учетом данных о количестве выздоровевших и умерших в настоящее время носителями инфекции в Мордовии являются 986 человек.

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