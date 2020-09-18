Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM В Свердловской области выздоровели ещё 62 человека, которые получали лечение от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Все выздоровевшие жители выписаны из COVID-центров. Всего с начала пандемии от болезни оправились 21 027 человек.

Продолжается лечение 82 пациентов в тяжёлом состоянии (78 лежат в реанимации, включая 44 — на ИВЛ), 369 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 559 случаев смерти от COVID-19.

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