Саранск, , 12:56 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 6024 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о 31 случае заражения.

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За последние сутки выписаны 54 жителя республики, общее число выздоровевших выросло до 4998 человек. 40 человек скончались от коронавируса, как от основной причины, за минувшее сутки умер ещё один житель региона.

С учетом данных о количестве выздоровевших и умерших в настоящее время носителями инфекции в Мордовии являются 986 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 507 пациентов, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на него. 880 человек наблюдаются медиками по месту жительства.