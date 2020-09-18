Джакарта, , 12:50 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии Джакарте превысило число носителей SARS-CoV-2 в Сингапуре, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что в Джакарте выявлено 58 582 носителя SARS-CoV-2, а в Сингапуре — 57 514.

Как сообщало ИА REGNUM, девять членов совета народных представителей провинции Бали дали положительный результат на COVID-19.

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