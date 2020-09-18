Йошкар-Ола, , 12:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 сентября выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 20 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе выросло до 4590 случаев.

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За последние стуки выписаны 19 жителей республики, всего с начала пандемии выздоровели 4063 человека. 46 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

С учетом всех выздоровевших и скончавшихся в настоящее время пытается справиться с инфекцией 481 житель Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в инфекционных стационарах республики получают лечение 377 человек, включая 372 — с пневмонией, из них у 112 подтверждено заражение коронавирусом. Восемь жителей республики подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 157 — нуждаются в кислородной поддержке.