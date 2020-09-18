Уфа, , 12:48 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки в республике ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. При этом ночью ожидается понижение температуры до минус 2 °C. Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди. А в ночное и утреннее время на автотрассах местами может быть туман с видимостью до 500 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует гражданам во время усиления ветра ограничить выход из зданий и находиться в помещениях, а также не оставлять детей без присмотра.