Москва, , 12:46 — REGNUM В ситуации с блогером Алексеем Навальным слишком много абсурда для того, чтобы кому-то верить на слово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — сказал Песков.

По его словам, вопросов в ситуации с Навальным «больше, чем ответов».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль не располагает данными о возможном сотрудничестве блогера со спецслужбами из-за рубежа.

Песков подчеркнул, что Россия не оставляет попыток получить от ОЗХО данные по результатам анализов блогера. Он выразил уверенность, что назвать истинную причину сложившейся ситуации можно было бы посредством обмена информацией, обмена улик и совместной работой.