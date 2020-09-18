Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 12:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге выбрали победителя открытого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка «Тучков буян» в Петроградском районе. Победителем стал проект петербургской студии «Студия 44» и West 8, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Петербурге выбрали победителя среди авторов концепции парка Тучков буян
В Петербурге выбрали победителя среди авторов концепции парка Тучков буян
Park-spb.ru

Напомним, парк «Тучков буян» появится на набережной Малой Невы, где ранее предполагалось построить «судебный квартал» для Верховного суда РФ. «Тучков буян» станет парком с прямым доступом к воде и с нового ракурса откроет панорамные виды на Петропавловскую крепость, ансамбль Биржи, стрелку Васильевского острова, здание Адмиралтейства, разводные мосты и саму Неву.

Конкурс был поддержан ЮНЕСКО, Международным сообществом городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (IFLA).

Третье место занял проект с трёхъярусным парком и подземными озерами от бюро «Хвоя» (Россия, Санкт-Петербург), второе место — проект с доминантой в виде теплицы — JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария).

Первое место — проект с плавучей сценой, уникальной детской площадкой, с большой центральной площадью возле оранжереи и пещерой от петербургской «Студии 44» и West 8. Реализация этого проекта может обойтись в 5−6 млрд рублей.

Визуализация №1
Визуализация №1
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)

«Проблема этой территории существует давно, еще 20 лет назад говорили о реконструкции ГИПХа (Государственный институт прикладной химии, который многие годы располагался на этом месте. — Прим. ред.). На этой же территории было проведено рекордное количество международных конкурсов, — сказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. — У нас началась новая эпоха, если раньше мы были вынуждены мириться, что территория застраивается, здесь происходит диаметрально противоположное явление».

Визуализация №2
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)
Визуализация №3
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)

По его словам, три проекта, которые соревновались за первое место, единогласным решением были отобраны жюри. По словам Григорьева, будет реализовано общественное пространство с оранжереей, которая необходима городу.

«Проект не предусматривает тотальной застройки», — резюмировал глава КГА.

Визуализация №4
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)
Визуализация №5
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам)

Отметим, портфолио «Студии 44» состоит из реализованных проектов: реконструкция восточного крыла Главного Штаба для музейного комплекса Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), вокзал «Олимпийский парк» (Сочи), здание Музея железных дорог России (Санкт-Петербург), Ладожский вокзал (Санкт-Петербург), кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ на территории дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача».

Напомним, конкурс проводился по поручению правительства РФ. Организатор — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания «КБ Стрелка».

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