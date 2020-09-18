Черкесск, , 12:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии не уменьшается число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердился диагноз COVID-19 у еще 63 жителей республики, сообщили 18 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Ежедневный прирост свыше 60 пациентов с положительными тестами наблюдается в Карачаево-Черкесии с 4 сентября. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 6221 человека. Выздоровели за все время пандемии 4683 пациента.

В настоящее время в больницах региона находятся на лечении 307 человек, остальные лечатся абмулаторно. Общее количество «активных» больных составляет 1510 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с увеличением числа больных в Карачаево-Черкесии вновь принят ряд ограничительных мер.

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