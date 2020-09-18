Воронеж, , 12:40 — REGNUM Лестница на улице Помяловского у площади Победы в Воронеже превратилась в огромный водопад — кадры, на который видно, как бурные потоки воды стекают по лестнице, появились утром 18 сентября в воронежских пабликах.

В мэрии сначала предположили, что видео является монтажом — специалисты администрации выезжали на место и не обнаружили никакой утечки. Однако на почве под лестницей всё же разглядели разводы от воды, и подтвердили: «кратковременный факт» был.

«В ходе плановых работ по очистке чаши фонтана был обнаружен засор в дренажной системе сооружения. Причина засора — листва. Для того, чтобы прочистить её, ранним утром было принято решение о частичном сбросе технической воды из чаши. Это продолжалось не более пяти минут», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Место засора специалисты обнаружили и ликвидировали. В течение дня будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия по защите дренажной системы от засоров.

«Сброс воды происходил в утреннее время, прохожих на лестнице не было, и опасности никто не подвергался. Сотрудники, обслуживающие фонтан, это контролировали», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь Победы открылась после реконструкции в мае 2020 года, стоимость работ составила 170 млн рублей. В июне на площади была зафиксирована утечка на подводящих сетях автополива, в результате пришлось разбирать и снова укладывать после устранения утечки плитку.