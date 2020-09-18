Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Цифровые технологии допустимо применять в обучении детей только в качестве вспомогательных средств, но заменить полноценное образование они не могут. Об этом говорится в докладе, с которым, как передает 18 сентября агентство «Рес», выступила министр образования и науки Южной Осетии Натали Гассиева на конференции педагогов в Цхинвале.

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На конференции обсудили опыт дистанционного обучения, который был получен в конце прошлого учебного года, когда школы закрыли в рамках защиты населения от коронавируса.

«Речь идет о дистанционном обучении, как о методе, способе передачи информации, но не о дистанционном образовании, потому что уверены, что образование дистанционным быть не может», — цитируют журналисты Гассиеву.

Она отметила, что педагог может совмещать традиционное обучение с применением цифровых технологий для «расширения и углубления» тех знаний, которые были получены на уроках.

Гассиева также отметила важность воспитательной работы, которая проводится в школах республики.

Стоит отметить, что в Южной Осетии школы на карантин стали закрывать еще в феврале, так как к тому времени в республике наблюдался рост заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей. Позже карантин был продлен для профилактики пандемии коронавируса.