Гватемала, , 12:38 — REGNUM Международный аэропорт «Аврора» в Гватемале открылся 18 сентября после полугодичного простоя, связанного с пандемией коронавируса и введёнными из-за неё ограничениями на полёты. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Отмечается, что аэропорт примет четыре коммерческих рейса из американских Форт-Лодердейла, Майами, Хьюстона и Далласа. Ожидается, что в «Аврору» прилетят по меньшей мере 450 человек.

В августе в аэропорту уже установили мобильные пункты контроля температуры тела, а также обеззараживающие ёмкости с дезинфектором. На полу специалисты разместили разметку для соблюдения социальной дистанции.

Для того, чтобы оказаться на территории Гватемалы, необходимо носить медицинскую маску, а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не более чем 72 часа назад. Если такой бумаги на руках не имеется, тест можно сделать на мобильном пункте в аэропорту, либо по приезду соблюдать двухнедельный карантин.