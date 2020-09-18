Москва, , 12:38 — REGNUM ВВП, промышленное производство, реальные доходы населения и прочие индикаторы, конечно, важны. Но не дают полной картины развития страны. Есть еще такой показатель, как качество жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя данные Всемирного банка об индексе человеческого капитала.

«Российская Федерация за последние десять лет вошла в десятку стран мира, достигших наилучших показателей развития человеческого капитала, особенно в части здоровья и образования.

Наряду с Азербайджаном, Албанией, Черногорией и Польшей Россия демонстрирует и самый значительный в Европе и Центральной Азии прирост ожидаемой продолжительности обучения.

Главным образом это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в учреждения дошкольного образования, говорится в комментарии к индексу.

Цифры Всемирного банка, одного из немногих политически неангажированных западных финансовых институтов, конечно, радуют. После распада СССР качество человеческого капитала сильно упало во всех бывших союзных республиках. Исключение, возможно, только Беларусь.

В рамках дальнейшей модернизации успешными оказались страны, где была нефть — Россия, Азербайджан и Казахстан. Особо следует отметить, что успехи России достигнуты на фоне санкций и резкого роста оборонных расходов, фактической платой за которые стала девальвация рубля.

Российские граждане до сих пор тоскуют по курсу 30 руб. за доллар, широкой доступности качественных импортных товаров и туристических поездок в дальнее зарубежье.

Ключевой вызов для Российской Федерации — демография. Квалифицированные и конкурентные в мировом хозяйстве рабочие руки это хорошо. Однако их должно быть много. Очень интересны демографические тренды, которые в значительной степени определяют будущее своих стран.

Если посмотреть, как изменилось население бывших советских республик за последние 30 лет, то больше всех в абсолютном выражении потеряла Украина (9,5 млн) и Грузия (1,7 млн). В относительном выражении больше всех потеряли Молдавия (-38,2%) и Грузия (-31,5%).

А вот на серьезные цифры увеличилось население в Таджикистане (+78,6%), Узбекистане (+67,1%), Туркмении (+65,6%). На постсоветском пространстве сейчас проживает 296 млн человек (на 10 млн больше, чем в 1989 году).

Население Российской Федерации практически не изменилось — 147 млн. Однако перспективы России выглядят не очень оптимистично. Специальный коэффициент рождаемости в РФ сейчас составляет 1,61 — столько детей в среднем рожает одна женщина.

Это значительно ниже, чем среднеазиатских республиках бывшего СССР (3,55 в Таджикистане, 2,78 в Туркмении), но все еще выше показателей богатых стран Западной Европы и Азии: 1,33 в Италии, 1,35 в Испании, 1,26 в Сингапуре, 1,24 в Южной Корее.

Суверенный экономический центр силы — это минимум 200, а лучше 250 млн человек. Таким бы был СССР, если бы не распался.

По этому поводу легендарный премьер-министр Виктор Черномырдин в свое время очень хорошо сказал, что только человек, у которого нет сердца, может не сожалеть о развале, но у того, кто мечтает о восстановлении Союза, нет головы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия за последние 10 лет вошла в десятку стран, достигших наилучших показателей развития человеческого капитала, особенно в части здоровья и образования. Это отражено в обновленном варианте Индекса человеческого капитала (ИЧК), подготовленного Всемирным банком.

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