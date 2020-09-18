Нальчик, , 12:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончалась еще одна пациентка с диагнозом COVID-19. Не удалось справиться с болезнью 68-летней жительнице города Прохладный, сообщили 18 сентября в пресс-службе минздрава региона.

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Таким образом, общее число смертей от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 86. Всего за время пандемии выявлено 7149 носителей коронавируса. За прошедший день число заразившихся выросло на 43 человека. Это самый высокий показатель за более чем два месяца.

Выздоровели с начала пандемии 6332 пациента, в том числе 11 — за минувшие сутки. В настоящее время проходят лечение от COVID-19 783 человека из числа лиц с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом. В отделениях реанимации в тяжелом состоянии остаются 35 человек.