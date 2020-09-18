Москва, , 12:27 — REGNUM Здание Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве за 42 года своей работы значительно износилось, испытало шок вооруженных столкновений в кровавой схватке за власть между Верховным Советом РФ и первым российским президентом и, конечно, требует ремонта, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Это знаменитое здание было построено по проекту Дмитрия Чечулина в 1978 году. Рано или поздно Дому правительства потребовался не только косметический ремонт, но и серьезные работы по реконструкции фасадов, инженерных систем и сетей здания.

Выделенный бюджет, едва превышающий 5 млрд рублей, — невысокий по меркам значимости здания и объемам работ.

Скорее всего, речь идет о косметических изменениях в здании и его инфраструктуре. Очень важно, чтобы архитектурный облик здания, его параметры и цветовое оформление сохранились.

Децентрализация власти робкими шагами уже претворяется в жизнь. В частности, из Москвы в Санкт-Петербург и Саратов переведены правовые институты.

Стоило бы рассмотреть и перенос федерального правительства России, например, в азиатскую часть России. Эта станет настоящим прорывом, толчком для развития крупных регионов, разгрузит Москву от чиновников и пробок», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что для реконструкция Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве выделят около 5,3 млрд рублей.

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