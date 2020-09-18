Березники, Пермский край, , 12:23 — REGNUM В Пермском крае у главы Березников Сергея Дьякова диагностирована коронавирусная инфекция. Информация об этом опубликована на странице городской администрации в соцсети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В настоящее время градоначальник находится в краевой больнице им. Е.А. Вагнера. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Временно исполняет должностные обязанности главы муниципалитета первый заместитель главы администрации Владимир Шанин.

Напомним. с конца марта в Пермском крае выявлено 8 944 носителей нового коронавируса. 17 сентября стало известно о госпитализации губернатора Дмитрия Махонина. У главы региона диагностирован COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Два пермских депутата заболели COVID-19