Бали, Индонезия, , 12:22 — REGNUM Девять членов совета народных представителей провинции Бали дали положительный результат на COVID-19, сообщает Detik.

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Известно, что девять политиков были изолированы. Тестирование проводилось после увеличения случаев распространения.

Помимо девяти членов совета народных представителей провинции Бали ещё у двух сотрудников обнаружили COVID-19.

В настоящее время здание совета народных представителей провинции Бали закрыто, а всех сотрудников перевели на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 236 519 случаев заражения SARS-CoV-2.

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