Стокгольм, , 12:28 — REGNUM В Швеции за последние годы растет число лиц младше 18 лет, которые проходят по уголовным делам, связанным как с насильственными преступлениями, так и с распространением наркотиков. Об этом 18 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Согласно переданным полицией данным, с 2016 года цифры вовлечение подростков в криминальную среду увеличивались каждый год. В 2020 году рост также продолжается.

Так, в 2019 прошлом году было открыто почти 27 000 уголовных дел, подозреваемые по которому были лицами до 18 лет. Это на 35% больше, чем в 2016 году.

Одним из муниципалитетов, где наблюдается рост, является Тебю, где сейчас в отношении подростков осуществляется уголовное преследование по 113 делам. Представители местной полиции рассказали журналистам, что большое число молодых людей в возрасте 12−14 лет подозревается в совершении преступлений, связанных с наркотиками.