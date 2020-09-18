Посёлок Бреды, Челябинская область, , 12:19 — REGNUM В Брединском районе челябинской области чиновники не смогли обеспечить жильём всех сирот. Это следует из сообщения облпрокуратуры.

По данным ведомства, в список детей-сирот и тех. кто остался без родителей, включены 99 человек. При этом 30 администрация района должна была обеспечить жильём. Однако для этой цели было куплено всего три квартиры. Это явно недостаточно, констатируют в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что райадминистрация не должным образом реализует свои полномочия по обеспечению сирот жилыми помещениями. На начало сентября 2020 года расходные обязательства бюджета были выполнены на эти цели всего на 8%. Прокурор района внёс мэру представление об устранении нарушений закона.