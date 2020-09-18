Стокгольм, , 12:38 — REGNUM Директор по инфекционному контролю в Норвежском институте общественного здравоохранения Фроде Форланд заявил, что причина, по которой от COVID-19 в Норвегии погибли так мало людей, заключается в раннем закрытии обществе и установлении локдауна. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не считает данную меру эффективной применительно к своей стране. Об этом 18 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы по-прежнему настаиваем на том, что ситуация очень сложная», — заявил Тегнелл в студии телеканала.

В Норвегии за время пандемии коронавирусной инфекции умерли уже 265 человек, в то время как в соседней Швеции — 5 864 человека. По словам Форланда, такое низкое число смертей в Норвегии объясняется ранним локдауном и карантином, установленным еще в марте. Однако, по словам государственного эпидемиолога Тегнелла, сравнивать Норвегию и Швецию пока рано.

«Я не думаю, что мне следует каким-либо образом пересматривать принципы, действующие в Норвегии, но, исходя из оценки наших инициатив, мы можем ясно сказать, что не считаем, что локдаун повлиял бы каким-либо образом на распространение инфекции в домах престарелых», — объяснил Тегнелл.

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